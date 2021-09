Sidarova ble tredje kvinne over 5 meter i stavsprang

sport

Verdensrekordholder Jelena isenbajeva brøt den magiske grensa for første gang i 2005. Hun kom seg over 5 meter ytterligere fem ganger og endte på 5,06 meter før hun la opp.

Amerikanske Sandi Morris har ved et tilfelle kommet seg over 5 meter blank. I tillegg har Morris' landskvinne Jennifer Suhr kommet seg over 5 meter to ganger innendørs. Hennes verdensrekord innendørs lyder 5,03.

Før torsdagens stevne hadde russiske Sidorova, som konkurrerer som nøytral utøver, 4,95 meter som personlig rekord. Hun ble verdensmester i Doha i 2019 og tok sølv i OL i Tokyo tidligere i sommer.

Torsdagens sprang sikret også Sidorova seieren i årets Diamond League.

