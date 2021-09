Tøft kampprogram for Haaland: – Får næring etter hvert eneste mål

sport

– Vi må kanskje sammen finne et tidspunkt der vi sier: «Erling, du bør ha et par minutters pause». Her må også Erling si sitt, sa Rose på en pressekonferanse torsdag før seriemøtet mot Leverkusen lørdag.

Haaland scoret fem landslagsmål på tre kamper den siste tiden. Rose smilte lurt da han noterte seg at det siste målet kom i det 93. minuttet av den siste kampen (mot Gibraltar).

– Så er det nok også slik at Erling får næring etter hvert eneste mål. De er så viktige for ham, sa Rose som bare gliste mens han snakket om Haaland.

Den norske angriperen har scoret hele elleve ganger (klubb- og landslag) siden den siste måneden.

Etter bortemøtet med Leverkusen skal Dortmund til Istanbul og en kamp mot Besiktas i Champions League. Den spilles onsdag.

