Warholm sikret sitt andre Diamond League-trofé med seier i Zürich

Warholm passerte målstreken på 47,35 og var dermed 1,41 sekunder bak sin egen verdensrekord. Likevel vant med 46 hundredeler ned til Alison dos Santos. Kyron McMaster ble 3.-mann.

– Det er stort å hente diamanten, og det er derfor jeg klarte å ta ut det siste i dag. Det sto noe på spill, sa Warholm til NRK etter løpet.

Diamond League-trofé er Warholms andre strake. Han vant også i 2019, mens trofeet ikke ble delt ut i fjor. Trofeet sikret han gjennom seieren i Zürich fordi man før finalen strøk alle resultatene fra tidligere i sesongen, og det er dermed utelukkende resultat i finalen som avgjør.

Han er første nordmann med to Diamond League-trofeer. Spydkaster Andreas Thorkildsen er eneste annen nordmann som har greid bragden.

– Det er kjekt. Det er morsommere å vinne enn å bli slått. Han holder utrolig høyt nivå. Han har vist seg å være den beste over ganske lang tid. Vi må slutte å bli overrasket over at de beste vinner i kappløping, sa trener Leif Olav Alnes til NRK etter løpet.

Tjuvstarter

Warholms tøffeste rival Rai Benjamin deltok ikke i Zürich. Det gjorde derimot altså bronsevinner fra OL dos Santos, som er den tredje raskeste på øvelsen gjennom tidene. Han hadde for rask reaksjonstid i første startforsøk, men slapp unna med gult kort.

Det gjorde derimot ikke Yasmani Copello, som tjuvstartet i andre forsøk. Dermed var det først på tredje forsøk løperne fikk slippe i vei.

– Det er ikke ideelt, men det jeg tenker når slikt skjer, er at dette er til min fordel, sa Warholm.

Andre løp etter OL

Warholm toppet en sterk sesong med gull og suveren ny verdensrekord i Tokyo-OL. Han spurtet den gang inn til 45,94, som var 76 hundredeler bedre enn verdensrekorden han satte på Bislett 1. juli.

Etter OL har det kun blitt med et løp på ulsteinvikingen, 400 meter flatt i Lausanne 26. august. I et løp der mange hadde forventet europarekord av Warholm, fikk han det tungt og måtte nøye seg med 4.-plass og 45.51, 64 hundredeler bak hans personlige rekord.

– En liten fartsdemper etter en utladning som OL, er helt naturlig, sa Alnes etter løpet.

– Vi tok oss litt pause og hentet inn kroppen. Det var smart å stå over Brussel for å ta det som var viktig, det var det som skjedde i dag, sa Warholm.

