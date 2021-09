Carlsen med remis mot VM-rivalen – vant i armageddon

sport

Carlsen vant i armageddon etter remis mot sine tre første motstandere i turneringen i Stavanger. Fredag la han på til fire strake.

– Sånn han spilte (i armageddon) hadde han ingen mulighet. Det var stein tapt strategisk, men jeg måtte torturere ham litt, sa Carlsen til TV 2 om at skillepartiet dro ut i 20 trekk etter motstanderens tabbetrekk som ga nordmannen et stort overtak.

I langsjakk sto Nepomnjasjtsjij godt imot.

Partiet var ett av to møter mellom de to i langsjakk før de setter seg ved brettet i Dubai i november for å gjøre opp om VM-tittelen. Carlsen hadde hvite brikker. Han valgte spansk åpning, og russeren svarte med Berlin-forsvaret som ganske umiddelbart gjorde nordmannens seierssjanser små.

Jon Ludvig Hammer i TV 2-studio lurte på om Carlsen ville prøve å tvinge fram remis allerede etter ti minutter ved brettet, for å unngå å gi motstanderen noe gratis i VM-oppkjøringen, men i stedet fortsatte han å spille.

– Nei, så dypt tenkte jeg ikke. Mange har sett fram til dette partiet, og selv om det ville vært smart på noen måter, var ikke det noe jeg vurderte. Jeg følte meg OK i dag og ville gjerne spille, sa Carlsen til TV 2.

Etter drøyt tre timer og 39 trekk endte partiet med remis.

Første gang

Underveis gikk den norske verdensmesteren i «skrifteboksen» og delte sine tanker om situasjonen.

– Jeg lurer på om det er første gang jeg spiller berlinersluttspill med hvit. Jeg tror heller ikke Jan har spilt det med svart. Jeg har gjort det så dårlig med svart, spesielt mot (Levon) Aronian, at jeg får prøve å spille som han gjorde med hvit og håpe at det fører til noe, sa han.

Han greide aldri å få Nepomnjasjtsjij i alvorlig trøbbel.

– Å prøve å få en objektiv fordel mot berlineren funker ganske sjelden, men svart får vanligvis ingen motsjanser. Dermed var det en strategisk fare for ham, men han fant en god plan, sa Carlsen.

I armageddon valgte Carlsen en annen åpning. Partiet var jevnt i 20 trekk, men så gjorde russeren et par dårlige trekk på rad, og Carlsen fikk et stort overtak som han omsatte i seier etter 41 trekk.

Rivalene møtes igjen i siste runde i Norway Chess om en uke. Da har Nepomnjasjtsjij hvite brikker.

Mellomfornøyd Tari

Aryan Tari holdt Sergej Karjakin til remis, men tapte i armageddon.

– Remis med hvit er ingen stor bragd, men det et greit resultat. Jeg har gjort det greit i langsjakken, men det er litt synd at jeg ikke har lyktes i armageddon. Jeg sto vel til tap hele tiden i dag, men følte jeg hadde en sjanse på slutten fordi han hadde dårlig tid, sa Tari til TV 2.

Ungarske Richard Rapport halte i land seieren mot Alireza Firouzja og styrket sin ledelse i turneringen. Han er den eneste som har vunnet i langsjakk, og det har han gjort to ganger. Dermed er han to og et halvt poeng foran Carlsen på 2.-plass.

Lørdag skulle det være hviledag, men Nepomnjasjtsjij må i aksjon mot landsmann Karjakin i det utsatte partiet fra første runde. Søndag spiller Carlsen mot Karjakin.

I Norway Chess er det tre poeng for seier i langsjakk. Ved uavgjorte partier spilles det armageddon, og da blir det halvannet poeng til vinneren, ett til taperen.

(©NTB)