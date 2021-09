Frisk Asker solgte seg dyrt i Salzburg – tapte 0-1

sport

Frisk pådro seg bare to utvisninger i bortekampen, men Magnus Gehebs tominutter seks minutter inn i den tredje perioden ble skjebnesvanger. Etter godt spill av hjemmelaget kunne Peter Schneider knalle inn vinnermålet med et direkteskudd på en presis pasning fra Ali Wukovits.

Hjemmelaget vant skuddstatistikken 32-14, men Nicklas Dahlberg var god i Frisk-målet. Mot slutten tok Frisk ut Dahlberg til fordel for en ekstra utespiller i jakten på utligning, men det ble ikke flere scoringer for noen av lagene.

Kampen ble spilt for 1052 tilskuere i Salzburg.

Tidligere har Frisk tapt klart i to hjemmekamper: 2-6 for RB Salzburg og 1-5 for Bolzano. Sistnevnte venter i Italia søndag. Tsjekkiske Jastrzebie er siste lag i gruppa og møter Frisk hjemme og borte i første halvdel av oktober.

