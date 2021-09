Grøvdal med sterkt sololøp i NM: – Prøvde å sette lista for kongepokalen

sport

Det gjorde hun bare to dager etter at hun ble nummer åtte i Diamond League-finalen i Zürich med 14.59,91 og en uke etter at hun satte personlig rekord i Brussel med 14.43,26. Tiden var et tidlig bud i kampen om kongepokalen.

– Det er gøy å springe NM og gi alt for å prøve å sette lista for kongepokalen, sa Grøvdal til NTB etter løpet.

– Jeg føler jeg har lagt inne en god søknad, men andre skal konkurrere her.

Truet norgesrekorden

Grøvdal løp som ventet rett fra konkurrentene og gjorde hele løpet alene i front. Innledningsvis hadde hun et tempo som satte Ingrid Kristiansens norske rekord på 14.37,33 i fare, men hun maktet ikke å holde det tempoet hele veien.

Grøvdal måtte ut i banene da hun før halvløpt distanse begynte å ta igjen konkurrentene med en runde. Før klokka ringte hadde hun tatt igjen samtlige andre i feltet med minst en runde.

– Det var tredje 5000 meter på sju dager, men jeg følte meg bra, og det stemte bra i dag. Jeg føler det stemte mye bedre enn i Brussel da jeg persert. Da var det mot de beste, og det ble litt for tøff start, sa Grøvdal.

Mer å gå på

– I et ideelt løp, med en litt roligere start og mot jevngode, har jeg litt å gå på.

Norgesrekorden?

– Jeg vil jo aldri snakke om den, men selvfølgelig har jeg det som et mål. Men den får komme når den kommer, sa Grøvdal.

Hun har jevnt over levert en sterk sesong, men fikk det ikke til å stemme da det gjaldt som mest i OL i Tokyo. Etter OL har hun derimot virkelig fått det til.

Det håper hun det også skal gjøre i Berlin på søndag. Da løper hun 1500 meter, en øvelse hun satte personlig rekord på i Stockholm i juli.

– Jeg har bare løpt øvelsen en gang i år og håper jeg kan pynte på persen i Berlin. Håper ikke dette løpet sitter i for mye, sa Grøvdal.

Ida Meli Narbuvoll tok NM-sølvet på 15.54,52, mens Vienna Søyland Dahle sikret bronsen på 16.04,48.

