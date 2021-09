Karsten Warholm løper ikke i NM

sport

Torsdag vant Warholm Diamond League-finalen på distansen i Zürich og vant diamanttrofeet for annen gang på rad.

– Vi har gjort alt vi kan for å få ham klar, men det er rett og slett ikke mulig. Hjertet sier ja, men det ville stride mot all sunn fornuft å stille til start, sier Alnes til NRK.

– Vi synes selvfølgelig dette er synd, men samtidig har vi også stor forståelse for det, sier friidrettspresident Anne Farseth til NTB.

Warholm er på plass i Kristiansand og vil være til stede under fredagens øvelser. Så reiser han til Berlin for å delta i det tradisjonsrike ISTAF-stevnet søndag. Der skal han igjen løpe spesialdistansen.

Warholm er forpliktet til å stille i NM i henhold til kontrakten han har med Norges Friidrettsforbund.

– Vi er veldig glad for at han er på stadion, sier Farseth og legger til at hun forstår hans forfall ut fra det programmet han har vært gjennom.

I NM er det kvalifisering på 400 meter hekk lørdag og finale søndag.

