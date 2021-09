Skarpnord fortsatt i tetsjiktet i Sveits

sport

Skarpnord fulgte opp åpningsrunden på 64 slag med en 69-runde fredag. Dermed er hun på delt 3.-plass to slag bak tyske Sandra Gal og den sveitsiske hjemmefavoritten Kim Metraux.

Gal brukte 63 slag fredag, Metraux 64.

Skarpnord kom skjevt ut fredag med en dobbeltbogey på 3. hull, men resten av veien ble det fem birdier og resten par. Dermed endte hun tre slag under par for dagen og er 11 under totalt.

Noen av deltakerne var fortsatt ute på banen da spillet ble stoppet av tordenvær fredag kveld.

Madelene Stavnar og Maiken Bing Paulsen er på delt 64.-slag ett slag over par. De brukte henholdsvis 78 og 74 slag fredag, etter å ha levert gode åpningsrunder torsdag.

Karoline Lund og Stina Resen greide ikke cuten halvveis.

