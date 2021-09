Tarjei Bø tilbake i trening: – Går riktig vei

sport

Stryningen fikk både hjernerystelse og skrubbsår over hele kroppen etter to krasj i det samme rennet i tyske Wiesbaden. Fallene skyldtes dårlige bindinger.

Bø slet etterpå med det han selv omtalte som en «kropp i litt vranglås». Men den siste uken har det vært framgang.

– Tarjei er i bevegelse igjen. Det er bedre og går riktig vei, sier landslagssjef Per Arne Botnan til NTB.

33-åringen trengte hvile og lå på sofaen da resten av skiskytterlandslaget var på samling i østerrikske Obertilliach. Høydetrening er særlig verdifullt i år foran vinterens OL i Beijing.

– Et avbrekk på to uker er litt det, men Tarjei hadde et bra drag før uhellet. Han tåler nok et par uker, men ikke noe mer enn det. Det er ikke kritisk, påpeker Botnan.

Han er ellers godt fornøyd med landslagenes tilstand.

– Statusen er veldig bra etter to gode høydeopphold. Samlingene ble gjennomført på en god måte.

Neste uke er det NM i rulleskiskyting i Lillehammer. Deretter reiser landslagsløperne på nytt høydeopphold i italienske Lavazè fra 4. oktober.

– Det er et sted vi har brukt mye og skal bruke som precamp før OL, forteller Botnan.

