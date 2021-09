Heggebø ble Brann-helt: – En blanding av Braut Haaland og Steven Gerrard

sport

Det var store kontraster for lagene som var klare for kamp på Åråsen lørdag kveld. Et medaljejagende LSK som sto med bare ett tap (Bodø/Glimt) de siste 13 kampene på den ene siden, og et Brann med motgang på og utenfor banen og kun ett av sine ti poeng innhentet på bortebane.

Kristoffer Barmen har fått kontrakten avsluttet, og keeper Mikkel Andersen har terminert sin egen kontrakt etter skandalenachspielet i Bergen 10. august.

Lørdag kveld var jubelen tilbake for Eirik Hornelands lag. Treneren var raskt ute på gresset etter seieren og manet sine spillere bort til egne supportere for å takke for oppmøtet etter at de livsviktige poengene var sikret.

– Det var en helt rå opplevelse. De kommer tilbake to ganger, så er det han ved siden av meg som tar fram en blanding av (Erling) Braut Haland og Steven Gerrard som er helt rått, sa Sivert Heltne Nilsen til Discovery med en smilende Heggebø ved siden av seg.

– Han er en leder som står fram når vi trenger det som mest. Det gir meg frysninger på ryggen nå når jeg snakker om det. Det er helt rått å se, la han til.

– Verste følelsen i verden

På Åråsen var det et tent Brann-lag som endte opp med å ta ledelsen i kampen hele tre ganger. Lillestrøm svarte to ganger ved hjelp av Espen Garnås og Thomas Lehne Olsen. Aune Heggebø ble matchvinner da han scoret for Brann i fjerde kamp på rad.

Robert Taylor og Bård Finne scoret de to første målene for bergenserne.

Olsen scoret sitt 15. mål for sesongen, men var langt nede etter kampen.

– Å tape fotballkamper er den verste følelsen i verden. Jeg er veldig skuffet akkurat nå. En dårlig fotballkamp av oss. Brann var litt bedre enn oss på det meste, og da fortjente vi å tape i dag, sa han.

Seieren sender Brann én plass opp fra bunnen av Eliteserien ettersom Stabæk tapte for Viking. Mjøndalen ligger på kvalifiseringsplass med like mange poeng, men har én kamp mindre spilt.

Lillestrøm er tre poeng bak serieleder Bodø/Glimt og to poeng bak Molde, men de har også en kamp til gode.

God Brann-omgang

LSK åpnet første omgang best, og styrkeforholdet mellom lagene så ut til å gjenspeile lagenes tabellposisjon de første minuttene, men Brann tok tak og begynte å skape sjanser.

Og da en halvsjanse blir til en stor sjanse på grunn av forsvarsslurv, var Taylor på plass. LSK klarte aldri å få ballen klarert. Taylor utnyttet det og satte inn 1-0 etter 16 minutter.

Ved flere anledninger var de rødkledde frampå i LSKs 16-meter og hadde mange muligheter til å score mot et sjeldent blekt Lillestrøm-lag de første 45 minuttene.

Og det fortsatte i samme tone etter hvilen. Midtstopper Garnås ga bort ballen, og Brann gikk i angrep. Bård Finne avsluttet, og LSK-keeper Knut André Skjærstein fikk ikke tak på ballen, men rakk å redde på streken.

Scoringsfest

LSK fikk sin utligning ved Garnås på en dødball før Finne svarte åtte minutter senere. Etter lekkert spill kom Finne alene med Skjærstein og scoret til 1-2.

LSKs toppscorer Olsen sørget for nok en LSK-redusering med en flott heading. Unggutten Heggebø utnyttet igjen slurv i LSK-forsvaret da han fikk gå og gå og til slutt sette ballen nede i det venstre hjørnet.

Lillestrøm, med blant andre innbytter Pål-André Helland, var nære ved flere anledninger, men Brann kunne juble til slutt og ta med seg både tre poeng og et håp om å overleve i Eliteserien hjem til Bergen.

