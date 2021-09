Jakob Ingebrigtsen mot kongepokal etter sterk 1500-meter

sport

Det var et imponerende løp to dager etter at han ble toer i Diamond League-finalen. Da løp han på 3.31,45 og ble slått av Timothy Cheruiyot med åtte hundredeler.

OL-mesteren satte et drepende tempo fra start, men Ferdinand Kvan Edman hengte seg på og holdt seg i rygg på Ingebrigtsen i nesten 1000 meter før han måtte se verdensstjernen forsvinne i det fjerne.

Ingebrigtsen vinket til publikum og ba om mer lyd da han var på oppløpet en drøy runde før mål. Etter sin suverene seier tok han en langsom æresrunde der han stoppet for å skrive autografer og posere for selfier med tilskuere.

– Det er veldig gøy å avslutte sesongen sterkt. Nå kan jeg legge piggskoene på hylla et par uker iallfall, sa han til NRK.

– Det vil være en ære om jeg får kongepokalen som beste mann i NM, men jeg er her fordi jeg synes det er gøy å springe i Norge. Det er ikke så ofte jeg får gjøre det foran et norsk publikum.

Edman løp inn til NM-sølv med 3.41,47, slått av vinneren med over åtte sekunder, mens bronsevinner Johannes Teigland endte ytterligere sju og et halvt sekund bak.

(©NTB)