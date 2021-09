Ronaldo knallet til med måldobbel i United-comebacket

sport

Portugiseren gjorde først 1-0-scoringen på en returball rett før pause, mens han etter 62 minutter tok United tilbake i ledelsen med et rapt skudd fra 15 meter. Ballen forsvant mellom beina på Newcastle-keeper Freddie Woodman.

Målene var Ronaldos første for Manchester United siden han forlot klubben sommeren 2009. I comebacket tok han seg opp i 86 fulltreffere i Premier League.

Javi Manquillo prøvde å legge en demper på Old Trafford-festen. Ti minutter etter hvilen gjorde han 1-1 med en hard avslutning, men Ronaldo lot ikke gjestene føle på den gode følelsen særlig lenge.

Mot slutten ville også en annen populær portugiser vise seg fram. På et spektakulært langskudd styrte Bruno Fernandes inn 3-1, mens innbytter Jesse Lingard på overtid økte forspranget ytterligere.

Store øyeblikk

Etterpå beskrev Ole Gunnar Solskjær oppladningen til kampen slik:

– Det har vært litt sirkus, halloi og Hollywood. Men jeg er veldig fornøyd med spillerne som gjorde det vi skulle, sa United-manageren til TV 2.

Kristiansunderens menn står med tre seirer og én uavgjort i den nye ligasesongen. Ronaldos tilbakekomst har gitt United-fansen større tro på etterlengtet tittelsuksess.

– Han er en super spiller. Han har opplevd mer eller mindre alt, og han hadde en liten tale til spillerne i går kveld. Også han var selvsagt litt spent og nervøs. At han fikk til dette i dag er veldig bra, men ikke overraskende. Han handler om de store øyeblikkene, sa Solskjær.

Før pause slet Manchester United med å trenge gjennom et kompakt Newcastle-lag, og i tillegg satt ikke kombinasjonene spesielt godt.

I lange strekk var det noe trått over vertene. Svikt i kommunikasjonen kunne ved to anledninger ha kostet dem dyrt den første halvtimen.

Vakkert

Helt på tampen av omgangen skulle det likevel bli ekstatiske scener. Ronaldo sto på rett plass da Woodman måtte slippe ballen etter en hard avslutning fra Mason Greenwood.

Newcastles utligning kom på en kontring. Allan Saint-Maximin slapp ballen til Manquillo, som fra rundt tolv meter skjøt med kraft. Avslutningen gikk pent i motsatt hjørne.

Noen minutter senere kunne en upresset Luke Shaw ta med seg ballen i angrep. Han spilte perfekt videre til Ronaldo, som innenfor 16-meteren avsluttet resolutt. Woodman rakk ikke å stokke om beina.

Kampens vakreste scoring sto Fernandes for i det 80. minutt. Fra 25 meter dro han til med strak vrist og så ballen fyke opp i krysset. Og to minutter på overtid plasserte Lingard inn 4-1.

Utskjelt eier på tribunen

Ronaldo-comebacket har vært et stort samtaleemne de siste ukene. Det fikk selv United-eier Avram Glazer til å ta turen over fra Florida til Manchester for å være ringside på Old Trafford.

Oppmøtet kom litt over fire måneder etter at mange Manchester United-supportere stormet stadion og protesterte kraftig mot klubbeieren i kjølvannet av det forliste superligaprosjektet.

Neste oppgave for Manchester United er mesterligaåpningen borte mot Young Boys i Sveits tirsdag. Fem dager senere er det ny ligakamp mot West Ham i London.

