Ronaldo scoret i United-comebacket

Scoringen kom fra kloss hold på en returball fra bortelagets keeper Freddie Woodman to minutter på overtid av første omgang. Situasjonen oppsto etter at Mason Greenwoods harde skudd hadde vært innom et par Newcastle-spillere.

Det var ekstatiske scener på Old Trafford etter målet, som var Ronaldos første for United siden han forlot klubben sommeren 2009. Den portugisiske 36-åringen står nå med 85 fulltreffere i Premier League.

Før lederscoringen hadde stemningen på tribunene blitt stadig mer avmålt. Manchester United slet med å trenge gjennom et kompakt Newcastle-lag, og i tillegg satt ikke kombinasjonene spesielt godt.

Ole Gunnar Solskjær var uvanlig aktiv på sidelinjen sammen med sin assistenttrener Mike Phelan. Han var neppe fornøyd med det han så fra United-stjernene. I lange strekk var det noe trått over vertene, og svikt i kommunikasjonen kunne ved to anledninger ha kostet dem dyrt den første halvtimen.

Ronaldo-comebacket har vært et stort samtaleemne de siste ukene. Det fikk selv United-eier Avram Glazer til å ta turen over fra Florida til Manchester for å se lørdagens kamp ringside på Old Trafford. Det er svært sjelden at noen fra Glazer-familien er på Uniteds kamper.

Oppmøtet kom litt over fire måneder etter at mange Manchester United-supportere stormet stadion og protesterte kraftig mot klubbeieren i kjølvannet av det forliste superligaprosjektet.

Kampen mot Newcastle pågår fortsatt.

