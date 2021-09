Sandvikens dobbeltdrøm lever videre – slo 1.-divisjonslag knepent i cupen

sport

Oppgjørets eneste nettkjenning kom etter et hjørnespark i det sjette minutt. Ballen ble slått kort, og Lund tok den med seg inn i boksen og skjøt mot nærmeste hjørne. Backens avslutning gikk forbi en sjanseløs Ingvild Villa i Fløya-målet.

Da trodde de fleste på en klar hjemmeseier på Stemmemyren, men det gjestende 1.-divisjonslaget fra Tromsø solgte seg dyrt. De var heller ikke helt ufarlige offensivt.

På slutten ble blant annet et Fløya-frispark stusset videre like over tverrliggeren.

Men sett over ett gikk Sandviken fortjent videre på en dag da også LSK Kvinner og Vålerenga løste semifinalebillett. Etter pause glitret særlig stortalentet Signe Gaupset (16) for vertene.

3-0-seier for LSK

Sandviken drømmer om å kopiere Vålerengas dobbelttriumf fra i fjor. Det vil si å vinne både Toppserien og cupen i en og samme sesong. Bergenserne topper tabellen sju poeng foran Rosenborg, men sistnevnte har én kamp mindre spilt.

Tidligere har Sandviken vunnet NM én gang. Det skjedde i 1995.

For LSK Kvinner ble det et komfortabelt avansement med 3-0 over Klepp. Mimmi Löfwenius scoret to ganger for de gulkledde, og venstreback Emilie Woldvik noterte seg også for et mål.

Alle scoringene kom før pause.

Greit for Vålerenga

På Sofiemyr stadion var det Vålerenga som tidlig tok initiativet i kampen mot Kolbotn. Før ti minutter var spilt, satte Dejana Stefanovic inn 1-0 etter å ha fått sin egen heading reddet. På returen var hun sikker. Like før pause var det Andrine Tomters tur, og denne scoringen var av det vakre slaget.

Tomter dro med seg ballen inn i banen etter og bøyde ballen opp i det lengste hjørnet.

Tone Pirisi reduserte på vakkert vis fra 20 meter like etter pause, men håpet ble slukket da Stefanovic scoret sitt andre mål elleve minutter før slutt, og Vålerenga vant 3-1.

Søndag spilles den fjerde og siste kvartfinalen. Den går mellom Rosenborg og Avaldsnes.

