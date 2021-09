Solskjær hyller Ronaldo: – Tidenes beste spiller

sport

Manageren starter sitt skriv i kampprogrammet med å nevne at han gjør et unntak med tanke på at han vanligvis ikke liker å snakke om enkeltspillere.

«Det er en veldig spesiell overgang av flere grunner. Vi snakker om en som jeg personlig anser å være den beste spilleren i fotballhistorien. En som – som han viste sist uke for Portugal – fortsatt er en av de mest notoriske målscorerne i dagens fotball.» skriver han.

Ronaldo har skrevet under på en toårskontrakt med Manchester United og debuterer i lørdagens kamp mot Newcastle, tolv år etter han spilte for klubben sist.

