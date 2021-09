Stefan Johansen berget poeng for QPR

sport

Norges tidligere landslagskaptein var involvert i mange sjanser både som tilrettelegger og avslutter. Han ble dagens helt for gjestene da han satte inn en keeperretur i tilleggstiden.

Johansen var involvert da QPR tok ledelsen på et selvmål, men laget misbrukte gode sjanser til å øke leselsen, og John Swift så ut til å avgjøre kampen for Reading med hattrick. Innbytter Andre Gray skapte ny spenning, og Johansen avverget QPRs første serietap for sesongen.

Leo Skiri Østigård spilte hele kampen da Stoke vendte til 2-1-seier over Huddersfield.

Sander Berge, som mistet Norges tre VM-kvalifiseringskamper etter en positiv koronatest, var ikke i Sheffield United-troppen mot Peterborough, men med 6-2 sikret klubbkameratene sesongens første seier.

Yorkshire-laget tok dermed et steg bort fra bunnsjiktet.

West Bromwich Albion topper tabellen i mesterskapsserien ett poeng foran Fulham og Stoke, to foran QPR, Bournemouth (vant 3-0 over Barnsley med Ørjan Nyland på benken) og Coventry.

