Viking meldte seg på i medaljekampen: Berisha forverret Stabæk-krisen

Gjestene hevet seg markant etter pause og tok en fortjent seier på Nadderud. Viking er ubeseiret på sine fem siste kamper og værer for alvor en høst med medaljer i siktet.

Etter 18 kamper er de mørkeblå likt med tabelltreer Lillestrøm på 31 poeng.

– Vi var litt slurvete og gjorde ikke vår beste kamp, men 3-1 på Nadderud tar vi med oss hver dag. Men vi skulle gjerne scoret flere, sa tomålsscorer Berisha til Discovery.

Situasjonen er en helt annen for Stabæk, som kun har to seirer på sine 15 siste forsøk i serien. Den elendige formen gjør at bærumslaget ligger helt sist med 13 poeng.

Berisha tok Viking i ledelsen etter ti minutter. Han ble spilt gjennom av Kevin Kabran og sendte av gårde en markkryper. Fem minutter senere utlignet Fitim Azemi i et åpent bur på en lang ball fra Sammy Skytte.

I forkant av scoringen kom Viking-keeper Arild Østbø ut i feltet og kolliderte med lagkamerat Gianni Stensness.

Sceneskifte

Det var to effektive lag i første omgang. Ingen av dem kom til nye målsjanser før hvilen, men det skulle endre seg etter sidebytte. Viking la Stabæk under et voldsomt press, men uttellingen manglet. Kabran bøyde blant annet ballen i tverrliggeren.

I det 67. minutt greide endelig gjestene å krige inn ledermålet. Viljar Vevatne kunne enkelt score da Berisha headet et innlegg på tvers og satte Sandberg ut av spill.

Fem minutter senere la Berisha på til 3-1. Denne gangen fikk han en stuss på en innsvinger signert Joe Bell. Mot slutten var Viking nærmere å score igjen enn hjemmelaget var en redusering.

Over 40 baklengs

I sommer var Stabæk svært aktive på overgangsmarkedet. Fredrik Haugen kom lørdag inn til sin debut, men greide ikke å utgjøre en forskjell. Skal laget beholde plassen på øverste nivå, må det kjapt få skikk på det defensive. Lørdag bikket de over 40 baklengsmål, og det er klart dårligst i Eliteserien.

– Vi er milevis unna de beste lagene i serien, og det så vi i dag. Vi var nest best på alt. Jeg er skuffet over at det blir sånn. I dag var vi drit elendig. Ferdig snakket, sa Stabæk-trener Eirik Kjønø til Discovery etter tapet.

Stabæks neste seriekamp er først borte mot Sandefjord 26. september. En uke tidligere tar Viking imot Bodø/Glimt.

