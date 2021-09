Formel 1: Hamilton og Verstappen krasjet igjen – Ricciardo endte ni år lang McLaren-tørke

sport

Søndagens Formel 1-løp i italienske Monza ble av det dramatiske slaget. Etter 27 runder kolliderte VM-favorittene Hamilton og Verstappen, noe som førte til at begge måtte bryte. Det åpnet døren for Ricciardo og Norris, som sikret dobbelt McLaren-triumf.

McLaren sto før søndagens løp uten Formel 1-seier siden Jason Button vant Brasil Grand Prix i 2012.

– Å lede fra start til slutt var det ingen av oss som forventet. For en gangs skyld er jeg tom for ord, sa den vanligvis snakkesalige Daniel Ricciardo etter triumfen.

Ingen maktet å true den australske 32-åringen søndag. Fra nest beste startposisjon fikk han en flott start og passerte Verstappen i beste startposisjon allerede før første sving. Den plasseringen holdt han greit hele veien inn.

Han ledet også løpet da Hamilton og Verstappen kolliderte etter 27 runder på den italienske asfalten. Lagkamerat Norris avanserte til 2.-plass kollisjonen. Den 21 år gamle briten ble presset mot slutten, men holdt unna.

Valtteri Bottas begynte søndagens løp helt sist, etter at han fikk en straff for ulovlig motorbytte lørdag. Finnen svarte med et meget sterkt løp, og kjørte seg opp helt til 3.-plass.

Dramatikk

Etter et dekkbytte for Hamilton på den 27. runden av 53 forlot han depotet side om side med VM-rival Verstappen. Ingen ønsket å vike posisjonen i kampen om særdeles viktige poeng i sammendraget.

I den påfølgende sjikanen kolliderte førerne på meget dramatisk vis. Verstappens bil lettet fra bakken og havnet over Hamiltons bil. Men sikkerhetsbøylen hindret at bakhjulet til Verstappen havnet oppi førersetet til Hamilton.

Verstappen tordnet mot Hamilton på radioen og anklaget briten for ikke å gi ham nok plass i svingen.

Hamilton kan trolig takke sikkerhetsbøylen for at han ikke pådro seg noen alvorlige skader.

Skyldte på hverandre

Etter løpet ønsket ingen av de to Formel 1-stjernene å ta ansvar for krasjen. Hamilton var på sin side overbevist om at Verstappen visste hva han gjorde.

– Jeg ledet inn i den første svingen og var på vei til å svinge inn i den andre. Plutselig var bilen hans over meg, sa Hamilton til Viaplay etter løpet.

Briten unnslapp utrolig nok den dramatiske hendelsen uten alvorlig skader.

– Jeg er litt stiv. Nakken min er litt sår om jeg skal være helt ærlig, fordi bilen landet på hodet mitt, sa han etter løpet.

Verstappen hevdet at den regjerende verdensmesteren ikke ga ham nok plass og bevisst presset ham ut av banen.

– Fra mitt perspektiv trenger man to personer som samarbeider for å klare svingen, og helt klart prøvde han å presse meg ut. Men da er det også stor risiko for å krasje hvis man ikke gir nok plass. Jeg gikk rundt på utsiden, men han fortsatte å presse meg. Til slutt gikk jeg tom for plass, sa VM-lederen.

Neste Formel 1-løp går i Russland om snaut to uker. Verstappen leder VM-sammendraget fem poeng foran regjerende mester Hamilton.