Frustrert Fagermo etter ydmykelse mot Sandefjord: – Et tungt Vålerenga-lag

Vålerenga kom fra 3-1-seier mot Stabæk før landslagspausen etter en lang periode med svake resultater, men ble raskt satt på plass av Sandefjord, som skapte klart flest muligheter.

– Det frustrerer meg at vi er så dårlige. Det er et tungt Vålerenga-lag som ikke flytter seg, og da taper man for hvem som helst. Vi har hatt en fallende tendens over tid, og i dag ble vi usikre og klarte ikke å ha noe press fremover i banen, sa en tydelig frustrert Vålerenga-trener Fagermo til Discovery.

William Kurtovic, et selvmål av Fredrik Oldrup Jensen og Vidar Ari Jónssons åttende mål for sesongen gjorde at de blåkledde er ni poeng over nedrykksstreken. Vålerenga på sin side er nede på 6.-plass med seks poeng opp til Kristiansund på 3.-plass.

– Tøff uke i møte

Det var Sandefjords første trepoenger etter fire kamper uten full pott. Nå venter Mjøndalen borte til helgen. Vålerenga tar imot serieleder Molde.

– Vi må jobbe med det vi er for dårlige på. Vi skal ikke lete etter syndebukker. Jobben min er å bygge opp dette Vålerenga-laget, og det har vært for dårlig så langt i år. Vi går en tøff uke i møte, så nå må vi analysere denne kampen og jobbe med det vi kan korrigere, sa Fagermo.

Alexander Ruud Tveter var nære etter bare åtte minutter i søndagens kamp hvor det var VIF-forsvaret som hadde mest å gjøre. Tveters avslutning gikk via et VIF-bein og i stolpen.

Kjempesjanser

Sandefjord fikk kampens første mål like før pause, etter flott spill. De blåkledde kom seg inn i VIFs 16-meter med Sander Risan Mørk som la ballen inn på hodet til Kurtovic. Han headet hjemmelaget i føringen. Likevel var det utrolig at det ikke sto 2-0 til pause.

Tre avslutninger på rappen fra hjemmelaget var ikke nok. Haug gjorde en kjemperedning, mens et stolpeskudd og en avslutning utenfor kom i løpet av fem-seks sekunder.

Et kvarter etter pause styrte VIFs Jensen et innlegg fra Kristoffer Normann Hansen i eget mål, og 14 minutter senere var det over og ut for Oslo-laget. Islendingen Jónsson stanget inn 3-0 etter nok et flott angrep av hjemmelaget.

