Grøvdal nummer sju etter rotete Berlin-løp

Det var et godt stykke bak det Grøvdal hadde håpet på. 31-åringen fra Isfjorden satte tidligere i år personlig bestenotering med 4.03,07.

Grøvdal startet forsiktig og fikk trøbbel i feltet allerede i første sving. Hun greide etterpå aldri å melde seg på i tetkampen.

Kate Grace fra USA tok en suveren seier i den tyske hovedstaden. Hun satte personlig rekord med tiden 4.01,33. Nærmest var spanske Esther Guerrero på 4.04,45.

I timene før løpet ble det kjent at Grøvdal er vinner av årets kongepokal i friidrett for kvinner. Hun får den for sitt sterke 5000-meterløp i NM fredag.

Norgesrekorden på 1500 meter tilhører fortsatt Grete Waitz. Hun løp 4.00,55 på distansen i september 1978.

