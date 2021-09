Gundersen skrev travhistorie på Bjerke – fjerde strake derbyseier

sport

Ikke nok med det: Sammen med sønnen Magnus sikret han seg en dobbeltseier verd over 2,1 millioner kroner. Totalt kjørte far og sønn Gundersen inn fem millioner i løpet av klasseløpshelgen. Da gjorde det ikke så mye at familiehesten Cicero T.G. ble løpt ned av «hockeyhesten» Kræsj i varmblodsderbyet.

– Det er fantastisk å ta dobbeltseier i Derby. Jeg trodde jeg skulle vinne da jeg kom til tet med Cicero T.G., men han klarte ikke å svare Kræsj den siste biten. Det var surt som kusk, men uansett er det et fantastisk resultat for oss, sa Geir Vegard.

Sønnen holdt tømmene bak vinneren i det mest pengestinne løpet i norsk travsport.

Vinnerhesten er oppkalt etter den tidligere ishockeystjernen Tore «Kræsj» Kristiansen. 73-åringen var smilende til stede på seremoniplass søndag.

25-årige Magnus Teien Gundersen tok sin tredje derbyseier på fire år. Lørdag vant han også hoppederby med Global Bred to Win.

Faren har nå hele ni derbytriumfer som trener, like mange som Per Ulven. Gunnar Eggen har rekorden med ti.

På kaldblodssiden var Øystein Tjomsland like dominerende som Gundersen var det i varmblodsklassen. Stall Tjomsland vant dobbelt både i Kriteriet og Derby søndag, ved Tangen Minto og Tangen Bork.

(©NTB)