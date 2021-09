Ruud inne på topp ti på verdensrankingen

sport

22-åringen klatrer dermed opp en plass på ferske verdensrankingen som kommer mandag, skriver VG.

– Det er noe man har jobbet mot lenge. Da er vi utrolig stolte over at det vises på rankingen. Topp ti er en magisk grense, så da smiler vi bredt, sier far og trener Christian Ruud til avisen.

Det er for tiden Denis Shapovalov, som er året yngre enn Ruud, som innehar tiendeplassen på verdensrankingen

Ruud røk overraskende ut i andre runde i US Open, men han vil likevel komme seg inne på topp-ti-listen. Årsaken er at canadieren Felix Auger-Aliassime røk ut i semifinalen i samme turnering fredag kveld, ifølge VG.

