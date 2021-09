Salah i 100 og Elliott ut på båre da Liverpool slo Leeds

sport

Storscoreren har scoret 98 av dem for Liverpool, to for Chelsea. Salah ble med det den femte raskeste til å nå 100 PL-mål. Egypteren brukte 161 kamper. Alan Shearer (124) topper foran Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) og Thierry Henry (160).

Salahs 100. mål og seieren ble likevel overskygget av den stygge skaden til unggutten Harvey Elliott. Han ble fraktet ut på båre, og Leeds' Pascal Struijk ble utvist.

Ti minutter før kampslutt la Elliott ut et bilde av seg selv på Instagram hvor han ser ut til å være på vei til sykehuset. Han takker for støtten.

Midtbanemann Fabinho scoret det andre målet for gjestene, Sadio Mané det tredje og sørget for at Leeds spilte sin niende strake Premier League-kamp uten seier mot rødtrøyene.

Liverpool henger med i toppen og har like mange poeng som serieleder Manchester United og Chelsea. Leeds venter fortsatt på sesongens første seier.

Liverpool møter Milan i mesterligaen onsdag, mens Leeds reiser til Newcastle fredag.

Mange sjanser

Ganske raskt utviklet kampen seg til å bli veldig åpen. Begge lag fikk mye rom å boltre seg i. Raphinha fant Rodrigo etter at Kalvin Phillips hadde satt i gang angrepet med en fantastisk langpasning. Avslutningen fra Rodrigo gikk rett på Alisson.

Etter kvarteret spilt begynte Liverpool å nærme seg. Salah vippet ballen gjennom til Jota, som tok ballen imot på brystet før han avsluttet på hel volley, men Illan Meslier var godt plassert og reddet.

Fem minutter senere var Salah på plass og satte ballen i mål fra kort hold etter et godt innlegg av Trent Alexander-Arnold.

Thiago, som startet sin første seriekamp for sesongen, headet ballen i mål etter 24 minutter, men scoringen ble korrekt annullert for offside i forkant. Like etter fulgte Liverpool opp med flere kjempemuligheter, men verken Sadio Mané eller 18 år gamle Elliott klarte å overliste Meslier.

Rødt kort og skade

Mané og Salah forsøkte seg igjen like etter pause, men ble hindret av et oppofrende Leeds-forsvar. På den påfølgende corneren sørget Fabinho for mer jubel da han avsluttet fra kort hold, og det så mørkt ut for Leeds i forsøket på å forlenge rekken på sju Premier League-kamper på hjemmebane uten tap.

Like før timen var spilt, gikk Elliott ned etter en takling fra Struijk. Salah vinket til benken sekunder etter at det skjedde, og flere på banen holdt seg til hodet mens stortalentet fikk behandling. VAR så på situasjonen, og Struijk fikk se det røde kortet.

Kampen fortsatte å svinge, og Patrick Bamford hadde muligheten til å score, men likevel var det Liverpool som kunne lagt på til både tre, fire og fem mål. En utrettelig Mané fikk lønn for strevet to minutter på overtid og sikret 3-0.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan konstatere at hans lag er i form, men vil også bekymre seg over skaden til Elliott.

(©NTB)