Solberg med praktmål på overtid – opprykksdrømmen lever for FFK

På halv volley banket innbytter Solberg inn scoringen som gjør at FFK kun er to poeng bak Jerv som ligger på 2.-plass og direkte opprykksplass. HamKam topper med 38 poeng, seks poeng mer enn FFK.

Sogndal var best utover i 2. omgang, men ble fratatt alle poengene på overtid. Tapet gjør også at luken opp til Jerv er på ni poeng.

Sogndal blir værende på 5.-plass med 25 poeng med to poeng ned til Ranheim som er første lag utenfor opprykksomspillet.

Kupen-mål

Aalesund (32) har like mange poeng som Fredrikstad, men dårligere målforskjell.

Sogndals Endre Kupen sendte gjestene i føringen etter 21 minutter. Han driblet seg fri like utenfor 16-meteren og banket ballen opp i høyre hjørne med venstrefoten. Det var Kupens første mål siden opprykkskvalifiseringen mot Ranheim i desember. En flott scoring, som ble fulgt opp av flott spill av FFK ti minutter senere:

Olav Øby løp seg fri på høyresiden i 16-meteren og slo presist inn til Henrik Kjelsrud Johansen, som satte ballen hardt nede ved høyre stolpe.

– Grusomt

Sogndal fikk en kjempemulighet til å stikke av med alle poengene på overtid. Innbytter Jerome Adams avsluttet alene i feltet, men ballen gikk utenfor. Like etter sørget Solberg for 2-1-seier til vertene. Et poeng kunne Sogndal likevel fått, men FFKs Håvar Solberg reddet Martin Roseths avslutning mesterlig i det sjette overtidsminuttet.

– Det føles helt grusomt. Det flyter ikke om dagen. Når vi ikke setter ballen i mål, er det blytungt å få en i sekken der, sa Roseth til Discovery.

Onsdag venter en ny runde i 1. divisjon. Da er det borte mot KFUM som gjelder for FFK. Sogndal, som står med to strake tap, tar imot Raufoss.

