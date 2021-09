Zlatan scoret etter sju minutter i sitt comeback

sport

En kneskade han pådro seg i mai holdt svensken borte fra sommerens EM-sluttspill, der han hadde bestemt seg for å stille seg til rådighet for landslaget igjen. Først søndag var han spilleklar igjen, og etter en times spill ble han byttet inn i hjemmekampen mot Lazio.

Sju minutter senere styrte han Ante Rebics innlegg i mål fra kloss hold og fastsatte resultatet til 2-0. Dermed har Ibrahimovic, som snart fyller 40 år, notert seriemål på toppnivå i 24 ulike sesonger.

– Jeg er glad for at han fikk et bra comeback. Ved siden av sitt åpenbare talent har han lidenskap og en indre driv. Det er en nytelse å se ham trene, sa Milan-trener Stefano Pioli.

Milan ledet ved pause takket være scoring av Rafael Leão, også han assistert av Rebic. Seieren betyr at laget fortsatt er uten poengtap i den nye sesongen.

Lazio-trener Maurizio Sarri fikk rødt kort på overtid etter at flere spillere, blant dem Zlatan, havnet i håndgemeng.

Milan og Napoli (slo Juventus 2-1 lørdag) er eneste lag uten poengtap i Serie A. Tittelforsvarer Inter avga sine første poeng med 2-2 mot Sampdoria, som hadde både Morten Thorsby og Kristoffer Askildsen (som innbytter) på banen.

Stefan Strandberg og hans Salernitana tapte hele 0-4 for Torino og er sist på tabellen uten poeng.

