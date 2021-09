Ny assistent klar for kvinnelandslaget for å oppfylle Uefa-regel

sport

Det opplyser toppfotballsjef Lise Klaveness i Norges Fotballforbund til NTB. I Uefas reglement heter det at hvert kvinnelandslag i den kommende VM-kvalifiseringen må ha en kvinne enten som hoved- eller assistenttrener.

– Vi hadde ingen vanskelig debatt om dette internt hos oss. Da kravet kom, understøttet det prosessene vi uansett holder på med, sier Klaveness til NTB.

Toppfotballsjefen peker på trenerprosjektet «Topptrener kvinner».

48 år gamle Tyriberget var ansatt som trener for J16-landslaget. Hun deltar på sin første landslagssamling som assistent mandag. Tidligere har hun blant annet vært sportssjef for Avaldsnes.

Klaveness opplyser at landslagssjef Martin Sjögren har brukt et halvt års tid på å vurdere ulike alternativer før valget falt på Tyriberget.

Tyriberget har vært med på tidligere samlinger for å bidra på A-landslaget.

– Jeg gleder meg intenst til å ta fatt på denne utfordringen inn i kvinnelandslagets mesterskapsår. Jeg trivdes godt som trener for J16, men kunne ikke si nei da denne muligheten bød seg, sier Tyriberget.

Norge skal denne uken forberede seg til VM-kvalifiseringskamp mot Armenia på Ullevaal torsdag. Fem dager senere er det bortekamp mot Kosovo.

Svensk kritikk

For svenskene er den tidligere toppspilleren Victoria Sandell (tidligere Svensson) ansatt som assistent.

– Samme krav burde gjelde herrene, sier Marika Domanski Lyfors, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT. Hun er administrativ leder i Det svenske fotballforbundet (SvFF).

– Hvis man tar en sånn avgjørelse, synes jeg man skal gjøre det likt for herrene. Hvis formålet er å få inn flere kvinnelige trenere i fotballen, bør det være like krav på dame- og herresiden, sier Lyfors.

Lyfors poengterer at Sandell ikke er ansatt som et kvinnelig alibi. Hun er på landslaget fordi hun har ting å komme med, sier hun.

– Vi hadde sannsynligvis gjort dette uansett. Men dette presset på for en raskere avgjørelse, sier Lyfors.

Delvis enig

Klaveness forstår hva svenskene mener, men synes det ville blitt rart om Uefa skulle satt samme krav på herresiden.

– Jeg er enig i prinsippet, men jeg vil utfordre dem på hvilken ende de begynner. Kravet må settes først på akademi- og liganivå for å tvinge fram en spisskompetanse som gjør at man er kvalifisert med tanke på innsikt i spillmaterialet og bransjen man er en del av på herresiden. På A-landslagsnivå bør det sitte, sier hun.

– Om man plasserer en kvinne inn der som er dyktig, uten at man har gått noen steg med akademi, agentvirksomhet i Europa og så videre, vil det være fare for at det blir ren symbolpolitikk. Derfor forstår jeg at man begynner på kvinnesiden, fortsetter Klaveness.

