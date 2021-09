Bokseren Srours dopinganke avvist – utestengt til november 2023

sport

Kanalen skriver at Srours advokat Alexander Nyheim Jenssen bekrefter at dommen til domsutvalget fra i fjor blir stående.

– Vi er naturlig nok skuffet over resultatet. Det eneste vi har merket oss er at appellutvalget i det minste pålegger at det foreligger en viss usikkerhet rundt testresultatet, men at det ikke er nok tvil til å frifinne ham, sier Jenssen.

Det var 4. september i 2019 at det ble kjent at Tønsberg-bokseren hadde avgitt positiv dopingprøve. Den gangen var den da 23 år gamle Srour en del av profflaget Team Sauerland. Han ble dømt til fire års utestengelse.

Srour avga først en positiv A-prøve, og den 13. september bekreftet han på egen Facebook-side at også B-prøven var positiv.

25-åringen testet positivt på syntetisk EPO (rekombinant erytropeitin). Han har hele tiden hevdet sin uskyld og sier at han aldri har inntatt stoffet.

Srour står med elleve NM-titler og vant fire av fire proffkamper før utestengelsen.

