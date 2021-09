Carlsen slo Tari og holder tritt med Rapport i teten

sport

Rapport er i føringen med 15,5 poeng, mens Carlsen har 12,5 på 2.-plass. De to møtes for annen gang i turneringen onsdag. Dermed er det en viss spenning om turneringsseieren.

– Jeg har i hvert fall sjansen. Det er ingenting som kommer lett, og Rapport har en fantatisk turnering. Med tre poeng for seier så har jeg en sjanse, sa Magnus Carlsen til TV 2.

– To seire på rad er godt på mange måter, sa nordmannen som har hvite brikker i onsdagens parti.

Under press

Tari satte tidlig Carlsen litt under press med sine hvite brikker. Carlsen brukte blant annet hele 46 minutter på sitt 14. trekk for å tenke ut en effektiv angrepsplan. Den ni år yngre Tari var lenge langt foran motstanderen på klokken, men ble så hardt presset av verdensmesteren mot slutten at tiden rant ut.

– Jeg hadde ikke mye å jobbe med, men jeg måtte holde det i gang, og det gikk det jo bra. Jeg fikk etter hvert litt håp om at jeg skulle vinne så lenge han ikke klarte å forsere. Dessuten var det greit å komme under fem minutter på klokken, så slapp man å skrive opp trekkene, sa Carlsen til TV 2.

Han møtte landsmannen med svarte brikker. Det forrige møtet mellom de to i turneringen endte med remis etter at Tari hadde rotet bort et stort overtak mot slutten av partiet. Da ble det til slutt Carlsen-seier etter armageddon.

Nepo-tap

Alireza Firouzja, Carlsens VM-motstander Jan Nepomnjasjtsjij, ungarske Richard Rapport og Sergej Karjakin deltar også i turneringen i Stavanger. Firouzja slo Nepomnjasjtsjij, mens Rapport slo Karjakin.

I Norway Chess spilles det langsjakk, og seier gir 3 poeng. Ved remis avgjøres duellen med armageddon. Vinneren får 1,5 poeng, taperen 1 poeng. Alle spillere skal møtes to ganger.

Vinneren tar med seg 700.000 kroner, toeren får 370.000 og tredjeplassen får 230.000 kroner. Fjerde-, femte- og sjetteplass gir henholdsvis 180.000, 170.000 og 160.000 kroner.

(©NTB)