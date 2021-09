Eliteseriekamp i innebandy utsatt etter koronasmitte

sport

Mandag ettermiddag ble det klart at en Tunet-spiller har testet positivt på viruset.

Forbundet opplyser i en pressemelding at man etter en helhetsvurdering og på bakgrunn av en risikoanalyse har fattet avgjørelsen om utsettelse. Situasjonen betegnes som noe uoversiktlig ut fra tidsperspektivet fra påvist smitte til kampen.

Mennenes eliteserie i innebandy ble innledet sist helg. Tunet slo Gjelleråsen 7-2 i sin åpningskamp.

Det er tett kampprogram i tiden som kommer, men forbundet opplyser at man i samarbeid med de to lagene vil finne en ny egnet dato for den utsatte kampen.

(©NTB)