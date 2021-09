sport

Goule Natoya fra Jamaica vant på 1.58,20. Hynne delte femteplassen mot det sveitsiske hjemmehåpet Lore Hoffmann.

For annen gang i år kom hun under to minutter. Hun var bare 16 hundredeler fra sesongbeste, som hun noterte i Stockholm 4. juli.

Hynne ble utslått i semifinalen i Tokyo-OL. Da løp hun på 2.02,38.

