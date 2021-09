Liverpool unngår Zlatan-møte

sport

Svensken gjorde så sent som i helgen comeback etter fire måneders avbrekk med en kneskade. Denne gangen er det akillessenen som er problemet, ifølge flere italienske og britiske fotballjournalister.

Ibrahimovic skulle i utgangspunktet hatt pressekonferanse sammen med trener Stefano Pioli tirsdag ettermiddag, men der er spissen erstattet av midtstopperen Simon Kjær.

The Athletic-journalisten James Horncastle skriver at Ibrahimovic holdes igjen i Milano for sikkerhets skyld. Han skal ha følt smerter i akillesen under trening tirsdag formiddag.

Milan er denne sesongen tilbake i Champions League for første gang siden 2013/14-sesongen. Zlatans lag har havnet i en særdeles tøff pulje med Liverpool, Atlético Madrid og Porto.

