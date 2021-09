sport

Det er like mange som målvakten Iker Casillas, hans tidligere lagkamerat fra tiden i Real Madrid, oppnådde.

Ronaldo var allerede turneringens toppscorer med 134 mål. 15 av dem kom i hans første periode som Manchester United-spiller i tiden 2003 til 2009.

Han viste fram skuddfoten allerede under oppvarmingen i Bern. En vakt gikk ned for telling etter å ha blitt truffet av et av Ronaldos skudd. Superstjernen var borte og så til ham mens han fikk behandling.

