Afghanistans kvinnelandslag i fotball har ankommet Pakistan

«Vi ønsker Afghanistans kvinnelige fotballandslag velkommen. De kom hit via Torkham-grensen», skriver Pakistans informasjonsminister Fawad Chaudhry på Twitter.

Laget ble møtt av representanter fra Pakistans fotballforbund. Ifølge nyhetsbyrået DPA besto gruppen av over 100 personer.

I den første perioden Taliban styrte Afghanistan, mellom 1996 og 2001, ble de fleste former for underholdning, inkludert mange idretter, forbudt. Stadioner ble brukt som sted for offentlige henrettelser, og kvinner fikk totalforbud for å drive idrett.

Den ultrakonservative gruppen har lovet å respektere kvinners rettigheter innenfor grensene for sin tolkning av islam, men det er fortsatt usikkert hvorvidt kvinner i Afghanistan vil kunne fortsette å utøve sine profesjoner.

Sist uke sa en høytstående tjenesteperson i Taliban at «det ikke var nødvendig» for kvinner å spille cricket eller drive andre idretter der de er lettkledde.

