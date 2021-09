Full spenning i Norway Chess – Carlsen nedkjempet Rapport på stor norsk dag

sport

Det betyr full spenning om turneringsseieren foran de to siste rundene.

På en stor norsk sjakkdag viste Aryan Tari sin mer berømte landsmann hvordan Jan Nepomnjasjtsjij kan slås i langsjakk. Med svarte brikker satte han Carlsens VM-utfordrer kraftig på plass og vant etter 34 trekk.

– Jeg er i himmelen akkurat nå. Det er helt fantastisk. Jeg var langt nede i går. Da var jeg deprimert etter å ha tapt tre partier på rad, sa Tari til TV 2.

Carlsen var 3,5 poeng bak Rapport etter sju av ti runder og ville med seier i onsdagens langsjakkparti ta seg helt opp i ryggen på den 25-årige ungareren. Det greide han etter et spennende sluttspill som en stund kunne ha vippet begge veier, men der Carlsen festet grepet og avgjorde etter 77 trekk.

Ute etter hattrick

Han jager sin tredje Norway Chess-triumf på rad. Rapport ledet lenge klart, men har nå verdensmesteren rett bak. Carlsen møter Sergej Karjakin torsdag og avslutter fredag mot Nepomnjasjtsjij i deres siste duell før VM-partiene i Dubai i november og desember.

– Jeg vet ikke om jeg hadde en god dag. Det var ganske vanskelig. Jeg slet med å finne en plan mot stillingen hans, og jeg brukte også litt for mye tid. Jeg hadde ikke så veldig mye, men jeg manøvrerte og manøvrerte, og til slutt gikk det, sa Carlsen til TV 2.

Han gikk for spansk åpning med hvite brikker, men allerede i fjerde trekk brukte Rapport et trekk som Jon Ludvig Hammer i TV 2-studio beskrev som «ekstremt uvanlig».

Motstanderens utradisjonelle valg gjorde det vanskelig for Carlsen å legge en angrepsplan.

– Jeg fortsatte å legge press på ham og sette ham på prøver, sa han om at det løsnet til slutt.

Glad for Tari-seier

Carlsen var glad for Taris seier over Nepomnjasjtsjij. Midt i sitt eget parti var han borte og klappet landsmannen på skulderen da den sterke russeren var beseiret.

– Det var veldig hyggelig. Etter to lange og tøffe turneringen fikk han endelig den oppturen. Jeg er glad på hans vegne og håper det vil gi ham masse motivasjon, sa Carlsen til TV 2, og Tari underskrev på det.

– I dag spilte jeg bra. Han satte opp alle mulige feller for meg og prøvde å få meg til å spille for fort, men jeg klarte det. Nå er det bare å kjøre på. Dette gir utrolig mye selvtillit og glede foran de to siste rundene, sa Tari.

I Norway Chess er det 3 poeng for seier i langsjakk. Ved remis spilles det armageddon. Vinneren får 1,5 poeng, taperen 1 poeng.

Rapport møter Nepomnjasjtsjij torsdag og Alireza Firouzja fredag.

