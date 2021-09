Håndball: Abalo til japansk klubb

sport

Dermed fortsetter 37-åringen karrieren. Abalo vurderte i utgangspunktet å legge opp etter OL-gullet med Frankrike i august.

Like etter OL-suksessen var det også et alternativ å vende tilbake til Elverum, der Abalo spilte sist sesong. Norge-oppholdet ble imidlertid noe ødelagt av at myndighetene nektet håndballveteranen å returnere til Norge etter å ha spilt VM i Egypt sist vinter.

– Jeg ville slutte med håndball, men etter forberedelsene med det franske laget og mesterskapet så langt, så føler jeg meg bra. Så kanskje vil jeg fortsette likevel. Jeg må kjenne på det, sa Abalo til NRK for en drøy måned siden.

