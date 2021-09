Helland blir fotballekspert på Viaplay

sport

Glimt tar imot ukrainske Zorja Lugansk på Aspmyra klokka 21 og Rennes med Birger Meling møter Tottenhams stjernegalleri 18.45. Viasats sending starter klokka 18.

– Å bli fotballekspert for Viaplay synes jeg er en veldig spennende mulighet, så da anledningen bød seg så var jeg ikke i tvil om at dette var noe jeg ville. Muligheten til å få bruke flere virkemidler til å se og utvikle forståelsen for spillet er spennende, og jeg tror at det å få jobbe med fotball fra denne siden av kameraet også kan bidra til at jeg selv blir en bedre fotballspiller, sier Helland til Nettavisen.

Helland har hele sin fotballkarriere i Hødd, Rosenborg og LSK vært svært frittalende og turt å si hva han mener.

– Jeg føler jeg har et godt blikk for spillet, jeg forstår veldig mye fotball. Og så tør jeg å si ting. Jeg tør å stå for meninger, og jeg tør å si det jeg ser og mener, og så for folk være uenig med meg hvis de er det.

