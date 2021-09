IOC truer boksingen – krever fortgang i reformprosess

sport

I brevet som ble offentliggjort onsdag gjør IOC det igjen klart at boksing kan miste sin plass på OL-programmet om det ikke snart gjennomføres omfattende reformer. Ledelse, økonomi og dømming er områder som ifølge IOC trenger endringer.

– IOC-styret gjentar sin dype bekymringer og sin tidligere advarsel angående boksingens plass på OL-programmet i Paris i 2024 og i senere leker, står det i brevet,

AIBA ble i mai 2019 suspendert og fratatt retten til å håndtere kvalifisering til Tokyo-OL og selve OL-turneringen. En arbeidsgruppe under ledelse av det internasjonale turnforbundets president Morinari Watanabe arrangerte boksingen i Tokyo.

En kommisjon under ledelse av Richard McLaren har gransket påstander om korrupsjon og kampfiksing i boksingen, og en rapport om dette skal legges fram senere i år.

I et svar på IOC-brevet sier AIBA at omfattende reformer er i ferd med å gjennomføres og at man føler seg trygg på at alle IOCs krav vil bli oppfylt.

