OL-vertssted byttet navn – heter nå Palisades Tahoe

Årsaken er at «squaw» vurderes som et sexistisk og rasistisk uttrykk, opplyser lokale myndigheter i det tradisjonsrike vintersportsstedet.

Det siste året har de hatt konsultasjoner om navnet, blant annet med den lokale Washoe-stammen, avholdt folkemøter om saken og gjennomført en spørreundersøkelse som fikk flere enn 3000 svar. Konklusjonen var at det gamle navnet måtte byttes ut.

– «Squaw» er et krenkende uttrykk, og vi er ikke folk som ønsker å krenke noen. Palisades Tahoe stemmer bedre med våre verdier, sier Dee Byrne, som er daglig leder for skianlegget, ifølge New York Times.

– På vegne av Washoe-folket vil stammerådet uttrykke sin anerkjennelse for dette positive steget, sier Serrell Smoke, som er talsmann for rådet, til Tahoe Daily Tribune.

Håkon Brusveen (langrenn), Roald Aas og Knut «Kupper'n» Johannesen (skøyter) vant OL-gull for Norge i skistedet som nå heter Palisades Tahoe.

