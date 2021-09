Real Madrid stjal seieren i Milano

sport

Thibaut Courtois holdt den spanske klubben inne i kampen med flere gode redninger. Det italienske mesterlaget greide ikke å få ballen i mål og betalte for sjansesløsingen rett før slutt.

To innbyttere avgjorde for Real Madrid. Eduardo Carnavinga var på banen bare sju minutter før han scoret i seriedebuten sist helg. Onsdag hadde han vært inne i ni minutter som erstatter for Luka Modric da han serverte Rodrygo pasningen til vinnermålet.

Rodrygo kom inn for Lucas Vázquez i det 65. minutt.

– Hver gang jeg får spille i mesterligaen svarer jeg meg godt spill og produserer noe bra. Jeg elsker å spille og score i denne turneringen, sa Rodrygo.

Lidelse

– Alle mine spillere visste at vi måtte lide for å få et resultat, og det gjorde vi. Dette laget har ikke bare kvalitet, men også arbeidsmoral og vilje, og det er svært viktig, sa Real-trener Carlo Ancelotti.

Edin Dzeko og Lautaro Martínez hadde de beste sjansene for Inter, men ble stoppet av Courtois.

– Det var avgjørende redninger, men det er det som ventes av meg i denne klubben, sa belgieren til uefa.com.

Lyspunkter

Inter-trener Simone Inzaghi var alt annet enn tilfreds, men han så lyspunkter.

– Jeg ville ha vært misfornøyd med uavgjort, og så ble det tap. Men lagets prestasjon var god, og det var flott å ha publikum på tribunene igjen, sa han til Sky Sport.

I samme gruppe vant mesterligadebutanten Sheriff Tiraspol 2-0 over Sjakhtar Donetsk etter mål i hver sin omgang av Adama Traoré og innbytter Momo Yansane, begge med assist fra venstreback Cristiano.

(©NTB)