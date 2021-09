Seieren glapp for Elverum mesterligaåpningen – 27-27 mot Vardar Skopje

sport

Elverum ledet med to mål noen minutter før slutt, men Vardar scoret kampens to siste mål. Elverum jaget seier i sluttsekundene, men gjestenes keeper berget poenget.

Vardar vant mesterligaen både i 2017 og 2019, men holder ikke helt det samme nivået nå. Likevel var det en meget sterk prestasjon av Elverum.

– Det ble et drama, tøft og intenst hele veien inn. Alt i alt er det litt bittert at vi ikke står med to poeng, sa Elverum-trener Børge Lund til TV4.

Forrige sesong møttes lagene to ganger i Skopje, med uavgjort og nordmakedonsk tremålsseier som utfall. Da måtte Elverum spille nesten alle sine mesterligakamper utenfor Norges grenser. Det var en etterlengtet hjemmekamp onsdag, attpåtil med fans på tribunene. 1000 mennesker slapp inn.

– Det er godt å ha publikum tilbake. De pusher oss det lille ekstra, sa Lund.

God start

Elverum innledet kampen skarpt, og keeper Thorsten Fries viste seg fram umiddelbart. Han avverget først en dobbeltsjanse alene med Jeremy Toto og gjennomskuet deretter Timur Dibirov da han prøvde å lobbe et straffekast i mål.

Elverum ledet 2-0, men Vardar fikk kontakt relativt tidlig og ledet første gang på 3-4. Gjestene var oppe i fire måls ledelse på 8-12, men Elverum avsluttet den første omgangen sterkt og var a jour på 13-13 til pause.

Etter å ha scoret de fire siste målene i første omgang scoret Elverum også de tre første i den andre omgangen og hadde 16-13. Igjen jevnet kampen seg ut, og det ble tett utover i omgangen. Vardar var foran igjen på 21-22, og lagene vekslet på å lede en stund.

Luken glapp

Dominik Mathé og Sindre Heldal ga Elverum to måls ledelse på 27-25 med to strake mål snaut fem minutter før slutt, men Vardar kom tilbake og utlignet.

Begge lag hadde sjansen til å sikre seieren på tampen, men lyktes ikke. Mathé tok frikast for Elverum da tiden var ute, men keeper reddet.

Mathé og Heldal ble toppscorere med seks mål hver, mens Tobias Grøndahl scoret fem.

Sander Sagosen scoret seks mål og Harald Reinkind fire da Kiel innledet med 33-30-seier borte mot Mesjkov Brest i samme gruppe. Kiel er Elverums neste motstander i gruppespillet. Den kampen spilles i Tyskland om en uke.

(©NTB)