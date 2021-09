USAs landslagskvinner tilbys lik lønn som herrene

sport

– USSF tror definitivt at den beste veien framover for alle involverte og for framtiden i amerikansk idrett, er en felles lønnsstruktur for begge seniorlandslagene, sier det amerikanske fotballforbundet (USSF) i en uttalelse.

Forbundet ønsker også at de to spillerforeningene i landet sammen med USSF skal jobbe for at spillerne får like mye i premiepenger fra VM.

De kvinnelige landslagsspillerne saksøkte i mars 2019 USSF med påstand om at de ikke fikk rettferdige lønnsbetingelser sammenlignet med landslaget for menn. Kvinnene er regjerende verdensmester, mens mennene ikke greide å kvalifisere seg til forrige VM.

Kvinnene krevde 66 millioner dollar (585 millioner kroner) i erstatning, men lønnskravet ble i mai avvist av en føderal dommer. Dommeren godtok samtidig at den delen av søksmålet som omfattet arbeidsbetingelser skulle opp til rettslig behandling, men her ble det inngått forlik i desember i fjor.

(©NTB)