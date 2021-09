Bergsvand passerte faren med pangdebut

sport

Jo Bergsvand ble seriemester med Vålerenga to ganger på 1980-tallet og fikk også én landskamp for Norge.

Guro spilte mange aldersbestemte landskamper, men først torsdag fikk hun sjansen på A-landslaget.

– Jeg har skjønt at jeg spilte flere minutter enn fatter'n, og ikke minst har jeg flere landslagsmål enn ham, gliste hun etter 10-0-seieren over Armenia.

Hun scoret det første målet før det var spilt 10 minutter. Det var det aller første målet i den globale kvalifiseringen til VM i 2023.

– Jeg var oppe på en corner, og da vi gjenvant ballen ganske høyt, så ble jeg værende der. Caro (Graham Hansen) gikk i duell etter et innlegg, og plutselig fikk jeg ballen alene på fem meter. Det var bare å sette bredsiden til, sa hun.

Aldri for sent

Hun spilte i midten av en norsk stoppertrio i en ny formasjon for landslaget.

– Guro viser vel at det nesten aldri er for sent å bli god i fotball. Hun har hatt en god utvikling i år, som hun hadde i slutten av fjoråret. Hun har vært med i diskusjonene siden da, sa landslagssjef Martin Sjögren.

– Hun har vært god i Sandviken, og hun kom inn her med lave skuldre og tok for seg. Det er fantastisk å score så tidlig i debuten, og hun har gjort et godt inntrykk.

Bergsvand er på tabelltopp i toppserien med Sandviken og kan snart utfordre faren også når det gjelder titler.

Hun ga landslagsvenninnene ros for å ha tatt godt imot henne.

Haaland-snitt

– Det er en fin gjeng, og jeg følte meg trygg da jeg gikk ut på banen.

På landslaget for menn spiller flere sønner av tidligere landslagskjemper viktige roller. Bergsvand var ikke eneste datter av en fotballprofil som debuterte torsdag. Mot slutten kom Emilie Bragstad, datter av RBK-legenden Bjørn Tore, inn til sin debut.

Likevel kom hun i skyggen av Bergsvand, som ble konfrontert at hun i øyeblikk har scoringssnitt på landslaget som kan konkurrere med Erling Braut Haalands.

– Ja, og det er jeg veldig fornøyd med.

(©NTB)