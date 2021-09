Dopingdømt stjernetrener tapte ankesak i Cas

sport

Amerikaneren ble i slutten av september 2019, like før VM i Doha, utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet. Salazar skal blant annet ha oppbevart og videresolgt testosteron.

Det var det amerikanske antidopingbyrået (USADA) som fremmet saken, og et dommerpanel besluttet å dømme Salazar. Stjernetreneren valgte å anke saken til CAS, men fikk altså ikke gjennomslag, skriver BBC og The Times.

Salazar var trener for den nå nedlagt treningsgruppen Nike Oregon Project, der han blant annet var trener for flere av langdistanseløpingens største stjerner, blant dem briten Mo Farah og nederlandske Sifan Hassan.

Den amerikanske trenerprofilen ble satt under etterforskning etter at et BBC-program i 2017 kom med avsløringer om dopingbruk på treningsanlegget i Oregon, der Salazar holdt til. Salazar har hele tiden avvist anklagene.

Salazar er i USA fra før utestengt fra treneryrket på livstid etter anklager om seksuell trakassering av kvinner i Nike Oregon Project. Salazar har selv innrømmet å ha kommet med «urimelige eller ufølsomme» kommentarer, men har fornektet at det handler om overgrep eller kjønnsdiskriminering.

