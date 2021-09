Haller scoret fire i CL-debuten: – Vi lot dem ikke puste

sport

Dermed er ivorianeren godt i gang i mesterligaen og er ikke overraskende øverst på toppscorerlista som Erling Braut Haaland toppet i fjor.

– Det er en drøm bare å spille slike kamper. Jeg kan nesten ikke tro at jeg scoret fire mål. Jeg forsøkte å unngå å bli overveldet av følelser. Jeg tenkte på å fortsette å gjøre jobben min, sa Haller til uefa.com.

– Lagkameratene mine var utrolige i dag, ikke bare fysisk men også taktisk. Vi var sterke i dag og lot dem ikke puste.

Målfest

Det første målet kom etter et drøyt minutt hvor han headet en stolperetur i mål. Deretter sklitaklet han et innlegg i mål fra fem meter. På ganske likt vis var han for tredje gang på plass ved femmeteren og avsluttet med én berøring forbi Sportings sisteskanse.

På mål nummer fire kostet Haller på seg et ekstra touch da han la ballen til rette og satte inn sitt fjerde.

Den nederlandske landslagsspilleren Steven Berghuis scoret også. Høyrevingen Antony var involvert i fire av lagets scoringer, deriblant Hallers tre første.

Ville ikke

– Vi greide ikke å håndtere Ajax i dag, men mine spillere var modige. Jeg ba dem om å tette igjen i 5-4-1 for å begrense nederlaget, men de ville ikke, sa Sporting-trener Ruben Amorim til TVI.

Bayern Münchens Robert Lewandowski står med to mål i mesterligaen etter én kamp. RB Leipzigs Christopher Nkunku gjorde hattrick mot Manchester City onsdag.

Haaland scoret sitt første mesterligamål for sesongen da Borussia Dortmund slo Besiktas 2-0 i samme gruppe som Ajax og Sporting.

