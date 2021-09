Kun eliteutøvere anbefales å bruke simulert høyde

sport

– Det er svært begrenset med utøvere hvor det vil være aktuelt å benytte seg av simulert høyde. Utøvere som benytte seg av dette, skal ha hatt et høyt prestasjonsnivå over tid. Og de skal være aktuelle for OL, Paralympics, EM eller VM på seniornivå, sier NIFs visepresident Vibecke Sørensen til NTB.

Torsdag presenterte hun arbeidsgruppens anbefaling da NIF orienterte pressen om sitt arbeid for å få på plass retningslinjer for bruk av simulert høyde. I mai ble det norske høydehusforbudet opphevet av idrettstinget. Endringen trer ikke i kraft før retningslinjene er vedtatt på et ekstraordinært idrettsting 16. og 17. oktober.

En bred gruppe ble satt ned for å utarbeide retningslinjene. De skal sikre trygg og forsvarlig bruk og avklare ansvarsforhold. Det skal tas hensyn til norsk idretts etiske og verdimessige ståsted.

– Hvordan kontrollerer man og måler dette?

– Det er et godt spørsmål. Det er det som har vært utfordringen hele tiden. Vi har ikke hatt noen måte å måle bruk av simulert høyde på eller å sanksjonere mot det. Det har ikke vært i regelverket i norsk idrett, men et særnorsk tingvedtak som skiller seg fra det internasjonale antidopingregelverket, sier Sørensen.

Ikke uten fagekspertise

Hun mener fagpersonell må si noe om det er hensiktsmessig for en utøver å ta i bruk simulert høyde.

Skiskytter Johannes Thingnes Bø har uttalt at han er i gang med å bygge høydehus hjemme hos seg selv. Therese Johaug har på sin side sagt at noe lignende er uaktuelt for hennes del.

– Vi ønsker at bruk av simulert av høyde er diskutert og avklart med fagpersonell på Olympiatoppen, og at man ikke bruker det alene uten å ha fagekspertisen rundt seg, understreker Sørensen.

Hørt med andre nasjoner

Visepresidenten tror ikke at allmenn bruk vil spre seg blant mosjonister og andre.

– Det har vært diskutert. Det har vært et argument mot å oppheve forbudet, men vi tenker at i utgangspunktet må man ha et forhold til treningsmetoder hvor man ønsker å forberede seg. Vi har fått høre fra andre nasjoner som ikke har forbud, at man ikke har opplevd økt bruk av det, sier Sørensen og fortsetter:

– Det er viktig at vi også evaluerer over tid anbefalingene vi har kommet med, og registrerer og følger med på hvordan bruken vil utvikle seg.

I Norge har bruken av høydehus vært forbudt siden 2003. Forslag om å oppheve forbudet ble nedstemt av idrettstinget både i 2008 og 2015.

(©NTB)