Landslagssjef Sjögren forlenger til etter VM

Kontraktsforlengelsen ble bekreftet av Norges Fotballforbund fredag.

Dagen før startet landslaget VM-kvalifiseringen med 10-0-seier over Armenia. Neste år spilles EM. Sjögren og Jacobson hadde opprinnelig avtale til etter europamesterskapet.

– For det første var det nødvendig å se disse to mesterskapene i sammenheng. Martin (Sjögren) har kontrakt til etter EM, og når vi kommer til EM, så er det to runder igjen av VM-kvaliken i etterkant av mesterskapet. Vi ser disse i sammenheng, slik at det er samme landslagssjef som går inn i et mesterskap, som og fullfører VM-kvaliken, sier toppfotballsjef Lise Klaveness i NFF til NRK.

Jacobson og Tyriberget

Klaveness understreker at forlengelsen er for å sikre kontinuitet i spillergruppen, og ikke minst fordi det utsatte europamesterskapet i England kommende sommer og VM går med kun ett års mellomrom.

I tillegg er Lena Tyriberget engasjert som assistenttrener sammen med Jacobson. Det er delvis fordi Uefas reglement kreves at alle landslag i VM-kvalifiseringen må ha en kvinne enten som hoved- eller assistenttrener.

Sjögren og Jacobson tok over landslaget i forkant av EM i 2017. Der ble det null scoringer og null poeng i gruppespillet og en tidlig exit. Deretter kvalifiserte de Norge til VM og røk ut i kvartfinalen.

Et stykke opp

– Anders og jeg er takknemlige for tilliten og enormt motiverte for utfordringene som ligger foran oss. Det er en flott og lærevillig spillergruppe som vi etter hvert kjenner godt. Vi startet nettopp VM-kvalifiseringen, og EM starter allerede om trekvart år, sier Sjögren og fortsetter:

– Vi vet at det er et stykke opp til de aller beste, men vi har oppriktig tro på at vi kan være med helt der oppe hvis vi unngår skader på nøkkelspillere og er nøye i alle forberedelsene. Å få være landslagssjef i en tid der så mye står på spill, er et privilegium.

Neste kamp for landslaget er VM-kvalifiseringskampen mot Kosovo tirsdag.

