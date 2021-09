Bækkelaget enkelt videre i Europacupen i Håndball

sport

Over to kamper endte dermed oppgjøret mellom de to lagene 73-43.

Filiph Tilge ble Bækkelagets toppscorer lørdag. Han satte sju scoringer, mens Peter Dahl Christensen noterte seg for seks.

– Jeg synes det er godt gjennomført. Første omgang er litt halvveis. Vi bommer defensivt, og de får score for mange mål. Men så tar vi en fin prat i pausen og stepper opp. Jeg synes ungguttene viser seg godt fram, sa trener Jørgen Laug til Håndball TV etter kampen.

I neste runde møter Bækkelaget østerrikske Fivers.

– De er et topp 3-lag i Østerrike og er på et helt annet nivå enn de vi har møtt nå, sa

Bækkelaget har hatt en god start på sesongen. I tillegg til seirene mot ukrainerne har de vunnet sine tre kamper til nå i eliteserien.

