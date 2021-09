Endelig satt den for Halvorsen – spurtseier i Slovakia

sport

Denne gangen måtte det målfoto til for å skille sørlendingen fra Kaden Groves på den 3. etappen til Považská Bystrica.

Seieren er «Doffens» første proffseier siden 2019 og følgelig hans første for Uno-X, som han kom til før årets sesong.

Halvorsen, som har to sesonger i Team Sky og et år i EF bak seg, startet sesongen sterkt og var flere ganger nær seieren i Tour of Turkey i april. Han har også flere ganger vært nær seier, men altså ikke klart å ta det siste steget opp på podiet.

Slovakia rundt avsluttes søndag. Hjemmefavoritten Peter Sagan leder rittet.

