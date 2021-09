Mørk med tolv mål da Vipers slo tilbake etter Györ-nederlaget

sport

Dermed slo de tilbake etter 29-35-nederlaget mot Györ i åpningskampen sist helg.

– Kampen svinger veldig. Vi slipper de inn til to mål i andre omgang. Det er unødvendig. men derfra og ut er det veldig bra. Jeg er veldig fornøyd med at vi vinner med ni. Jeg synes vi møter tøff motstand, og Sävehof synes jeg har overrasket positivt de to første kampene, sa trener Ole Gustav Gjekstad til Viaplay etter kampen.

Vipers tok tidlig kontroll på kampen hjemme i Kristiansand, og før tre minutter var spilt la Nora Mørk på til 3-0. Mørk endte med tolv mål i kampen.

Etter at svenskene hang bedre med og reduserte flere ganger, tok Vipers ledelsen 10-5 etter drøye 14 minutter. Derifra ble avstanden holdt på 4-5 mål fram til pause. Da ledet hjemmelaget 15-11.

Etter pause fortsatte Vipers å ha kontroll, selv om Sävehof på det minste kun var to mål bak etter tre minutter. De siste drøye ti minuttene rykket derimot Vipers virkelig fra og Mørk sikret 34-25-seier med sin 11. scoring for kvelden.

– Jeg synes det går litt tregt i førsteomgang. Det er litt rart tempo i angrepsspillet, men jeg synes vi etter hvert har bra grep bakover. Jeg synes kanskje det flyter litt bedre for flere av oss i denne kampen. Vi klarte å melde oss mer på i dag og var litt mer samspilte, sa Mørk til Viaplay etter kampen.

– Det er veldig godkjent, og jeg føler vi er på vei. Vi ser noen gode tendenser i dag, sa Mørk.

I de andre kampene i Vipers gruppe vant Györ 31-26 over Krim Ljubljana, mens Metz slo Odense 27-21. Som eneste lag med to seire leder Györ gruppa med fire poeng, mens Metz, som har en kamp mindre spilt, Vipers, Sävehof og Odense følger med to poeng hver.

