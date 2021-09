Serieleder HamKam rotet bort poeng, mens de nærmeste lagene vant

sport

Serielederen i 1. divisjon HamKam hadde fem strake seire før lørdagens poengtap. Laget leder likevel med 42 poeng, mens Jerv med 40 og Aalesund med 38, følger nærmest.

Diego Campos ble matchvinner for Jerv med 1-0 over Sandnes Ulf. Målet kom etter ti minutter.

Neste helg tar HamKam imot serietoer Jerv på Briskeby.

Storseier for Aalesund

Håkon Lorentzen ga Åsane en flott åpning mot Aalesund, men Lars Arne Nilsens gutter kom sterkt tilbake med mål fra Davíd Kristján Ólafsson, Kristoffer Ødemarksbakken og to ved Sigurd Haugen. Torbjørn Kallevåg gjorde 5-1, mens Isak Dyvik Määtä fastsatte sluttresultatet til 6-1.

De tangofargede har scoret hele 19 mål på sine fire siste kamper og er i høstform.

Sogndals Per-Egil Flo og Aker Jerome Adams scoret hvert sitt mål før pause da laget møtte Grorud på bortebane. Hjemmelaget reduserte ved Thomas Elsebutangen, men nærmere poeng kom ikke Oslo-laget.

Bryne slo tilbake etter flere svake kamper og fikk et lite pusterom i kampen om å unngå nedrykk. Det ble 4-2 over Start. Hjemmelaget tok tidlig ledelsen ved Robert Undheim, mens Sixten Jensen økte til 2-0. Like etter pause gjorde Meinhard Olsen 3-0. Vegard Bergan reduserte til 1-3 før Undheim satte sitt annet mål for kvelden til 4-1. Vegard Aasen var uheldig ved å sette ballen i eget mål da Start reduserte til 2-4 fem minutter før slutt.

Ranheim vant trønderderby

Raufoss tok en etterlengtet seier og sendte et KFUM-lag på vei oppover tabellen hjem med et 1-5-tap. Hjemmelaget ledet 2-0 etter to sene mål i 1. omgang ved Markus Karlsbakk og Markus Johnsgård. Håkon Butli Hammer gjorde 3-0 før Jesper Taaje reduserte for «Kåffa» etter en times spill. Markus Aanesland økte til 4-1. Johnsgård ble tomålsscorer med sitt 5-1-mål.

I det siste oppgjøret i 1. divisjon lørdag, trønderderbyet mellom Ranheim og Stjørdals/Blink, var det hjemmelaget som trakk det lengste strået.

Kampen var målløs helt til det hadde gått ett minutt inn i overtiden, da Robin Bjørnholm-Jatta var uheldig og satte dødballen fra Ranheims Erik Tønne i eget nett.

